Гаджеты, еда, шины как "гумпомощь": в Украину хотели завезти сотни незадекларированных товаров

В последние несколько дней все чаще в Украину пытались ввезти незадекларированные товары. Делают это под видом гуманитарной помощи, пользуясь упрощенной формой пересечения границы.

Однако львовские таможенники изымают их согласно законодательству и передают армии. Об этом сообщил и.о. начальника Львовской таможни Даниил Меньшиков.

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Что хотели незаконно перевезти в Украину

Так, недобросовестные дельцы пытаются ввезти в Украину под видом гуманитарной помощи, мясо, технику, топливо и многое другое.

Так, 2 марта в пункте пропуска "Краковец – Корчова" сотрудники Львовской таможни обнаружили в микроавтобусе более 1000 килограммов незадекларированного шоколада и 400 килограммов мясных изделий.

Водитель автомобиля сказал, что перевозит гуманитарную помощь, но не предоставил подтверждающих документов. Груз передан на нужды украинской армии,

– отметили в таможне.

В то время как на следующий день таможенники изъяли и передали на нужды подразделений Вооруженных Сил Украины, МВД, ГНСУ:

около 400 единиц разнообразной техники;

более 500 килограммов продуктов, которые были конфискованы ранее в соответствии с судебными решениями.

На нужды войска также направили:

51 автомобиль;

40 гаджетов;

почти 350 литров моторных смазок;

130 автомобильных шин;

а также сигареты;

стиральные машинки;

электрогенератор;

почти 2000 консерв;

а также медицинская мебель, оборудование, приборы и одежда.

Следующие несколько дней возле "Мостиск" не допустили ввоз в Украину десятки ящиков незадекларированной брендовой одежды, якобы перевозившей гуманитарную помощь. Также обнаружили 8 паллетов со спальниками, карематами и палатками, которые пытались провезти без прохождения таможенного контроля.

Весь незадекларированный товар изъят, его передадут на нужды Вооруженных Сил Украины, согласно распоряжению правительства,

– отметили в таможне.

В целом со времени объявления военного положения львовские таможенники передали на нужды армии почти 400 единиц разнообразной техники, приборов и свыше 500 килограммов продуктов, конфискованных ранее.