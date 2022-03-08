Гаджеты, еда, шины как "гумпомощь": в Украину хотели завезти сотни незадекларированных товаров
В последние несколько дней все чаще в Украину пытались ввезти незадекларированные товары. Делают это под видом гуманитарной помощи, пользуясь упрощенной формой пересечения границы.
Однако львовские таможенники изымают их согласно законодательству и передают армии. Об этом сообщил и.о. начальника Львовской таможни Даниил Меньшиков.
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Что хотели незаконно перевезти в Украину
Так, недобросовестные дельцы пытаются ввезти в Украину под видом гуманитарной помощи, мясо, технику, топливо и многое другое.
Так, 2 марта в пункте пропуска "Краковец – Корчова" сотрудники Львовской таможни обнаружили в микроавтобусе более 1000 килограммов незадекларированного шоколада и 400 килограммов мясных изделий.
Водитель автомобиля сказал, что перевозит гуманитарную помощь, но не предоставил подтверждающих документов. Груз передан на нужды украинской армии,
– отметили в таможне.
В то время как на следующий день таможенники изъяли и передали на нужды подразделений Вооруженных Сил Украины, МВД, ГНСУ:
- около 400 единиц разнообразной техники;
- более 500 килограммов продуктов, которые были конфискованы ранее в соответствии с судебными решениями.
На нужды войска также направили:
- 51 автомобиль;
- 40 гаджетов;
- почти 350 литров моторных смазок;
- 130 автомобильных шин;
- а также сигареты;
- стиральные машинки;
- электрогенератор;
- почти 2000 консерв;
- а также медицинская мебель, оборудование, приборы и одежда.
Следующие несколько дней возле "Мостиск" не допустили ввоз в Украину десятки ящиков незадекларированной брендовой одежды, якобы перевозившей гуманитарную помощь. Также обнаружили 8 паллетов со спальниками, карематами и палатками, которые пытались провезти без прохождения таможенного контроля.
Весь незадекларированный товар изъят, его передадут на нужды Вооруженных Сил Украины, согласно распоряжению правительства,
– отметили в таможне.
В целом со времени объявления военного положения львовские таможенники передали на нужды армии почти 400 единиц разнообразной техники, приборов и свыше 500 килограммов продуктов, конфискованных ранее.