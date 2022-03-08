Однак львівські митники вилучають їх згідно із законодавством і передають армії. Про це повідомив в.о. начальника Львівської митниці Даниїл Меньшиков.

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Що хотіли незаконно перевезти в Україну

Так, недобросовісні ділки намагаються ввезти в Україну під виглядом гуманітарної допомоги, м'ясо, техніку, паливо та багато іншого.

Так, 2 березня у пункті пропуску "Краковець – Корчова" співробітники Львівської митниці виявили в мікроавтобусі понад 1 000 кілограмів незадекларованого шоколаду та 400 кілограмів м’ясних виробів.

Водій автомобіля сказав, що перевозить гуманітарну допомогу, але не надав підтвердних документів. Вантаж передано на потреби української армії,

– зазначили в митниці.

Тоді як наступного дня митники вилучили та передали на потреби підрозділів Збройних Сил України, МВС, ДПСУ:

майже 400 одиниць різноманітної техніки;

понад 500 кілограмів продуктів, які були конфісковані раніше відповідно до судових рішень.

На потреби війська також скерували:

51 автомобіль;

40 гаджетів;

майже 350 літрів моторних мастил;

130 автомобільних шин;

а також цигарки;

пральні машинки;

електрогенератор;

майже 2 000 консерв;

а також медичні меблі, обладнання, прилади та одяг.

Наступні кілька днів біля "Мостиськ" не допустили ввезення в Україну десятки ящиків незадекларованого брендового одягу, який нібито перевозив гуманітарну допомогу. Також виявили 8 палетів зі спальниками, карематами та наметами, які намагались провезти без проходження митного контролю.

Весь незадекларований товар вилучено, його передадуть на потреби Збройних Сил України, згідно з розпорядженням уряду,

– наголосили в митниці.

Загалом від часу оголошення воєнного стану львівські митники передали на потреби армії майже 400 одиниць різноманітної техніки, приладів та понад 500 кілограмів продуктів, які були конфісковані раніше.

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