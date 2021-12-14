На Гаити взорвалась автоцистерна с горючим: погибли не менее 40 человек
Источник:твиттер Клода Жозефа
На севере Гаити 14 декабря произошел взрыв автоцистерны с топливом. В результате трагического инцидента погибли не менее 40 человек.
О трагедии в Гаити в сети сообщил глава Министерства иностранных дел страны Клод Жозеф.
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Взрыв автоцистерны с горючим на Гаити
По словам Жозефа, в городе Кап-Аитьен взорвалась автоцистерна с горючим.
Издание Le Nouvelliste со ссылкой на слова очевидцев пишет, что водитель автоцистерны пытался избежать столкновения с мотоциклистом. В момент, когда грузовик опрокинулся, местные жители решили наполнить контейнеры топливом.
Тогда прогремел взрыв. Огонь перекинулся и на дома, расположенные поблизости.
Погибли более 40 человек
В результате ужасного инцидента погибли, по меньшей мере, 40 человек, среди них есть и дети. Некоторые СМИ пишут и о 50 жертвах. Кроме того, несколько десятков пострадавших госпитализировали с травмами, у некоторых людей они тяжелые.
Трагедия на Гаити – взорвалась автоцистерна / Le Nouvelliste
По всей стране – траур
В связи с трагедией власти объявили траур. "Трехдневный национальный траур будет объявлен на всей территории страны в память жертв этой трагедии, из-за которой скорбит весь гаитянский народ", – написал премьер-министр Гаити Ариэль Анри.
Глава правительства добавил, что в городе Кап-Аитьен развернут полевые госпитали для предоставления необходимой помощи пострадавшим.
На Гаити взорвалась автоцистерна с горючим: смотрите видео
Погибли десятки человек: смотрите видео
В Кап-Аитьене взорвалась автоцистерна: смотрите карту
Текст сообщения Клода Жозефа:
Я был разбит, когда узнал о великой трагедии в Кап-Аитьене, где взрыв бензовоза унес жизни более 40 человек в районе Лафосет. Я низко склоняю голову перед семьями погибших. Я разделяю боль и горе всех людей.