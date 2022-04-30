Гайдай назвал 3 направления в Луганской области, где россияне пытаются прорвать оборону ВСУ

Враг пытается прорвать оборону ВСУ в Луганской области. Сергей Гайдай назвал три направления, где сейчас идут самые трудные бои.

Российские оккупанты хотят преодолеть оборону ВСУ, в частности, на Попаснянском направлении. Об этом глава Луганской ОВА заявил 30 апреля в эфире телеканала "Рада", сообщает 24 канал.

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Захватчики больше всего штурмуют следующие направления:

Попаснянское;

направление Горной общины со стороны Золотого;

направление Рубежного на Северодонецк.

Российские оккупанты непрерывно обстреливают населенные пункты Луганщины. Трудный бой сейчас идет в Нижнем.

Но, несмотря на усилия врагов, ВСУ крепко держат оборону. Успехов у оккупантов нет.

Обстрел эвакуационных автобусов в Попасной

30 апреля российские оккупанты обстреляли 2 эвакуационных автобуса в Попасной.

Водители транспорта не выходят на связь, поэтому подробной информации об инциденте нет.

Известно, что эвакуационные автобусы в пункт назначения доехали, а там уже попали под огонь диверсантов.

Эвакуационный транспорт был дополнительным, потому что количество желающих выехать возросло. Им управляли волонтеры.

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