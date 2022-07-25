Об этом в эфире 24 канала рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он добавил, что наши защитники держат позиции и никаких прорывов нет.
Важно Резников озвучил, сколько российских складов ВСУ уже уничтожили благодаря HIMARS
По его словам, часть российских войск была отвлечена для пополнения подразделений или для перегруппировок. Сейчас в бой больше бросают ЧВК, то есть частную военную компанию.
Россияне их там вообще не жалеют – сколько погибнет, столько погибнет,
– добавил Сергей Гайдай.
"Видим, что определенные положительные результаты имеют наши артиллеристы, которые работают на Западном оружии", – отметил глава Луганской ОВА.
Он объяснил, что они свое дело сделали на 100%, ведь накрыли много складов и разорвали почти всю логистическую инфраструктуру по подвозу боекомплектов для российской артиллерии.
Смотрите видео о ситуации в Луганской области:
Последние новости от Сергея Гайдая
- российские оккупанты занялись "ребрендингом" оккупированных территорий. Так, пропагандистские СМИ сообщили, что захватчики решили переименовать Северодонецк. Его новое название – "Северослонецк".
- Сергей Гайдай говорит, что россияне пытаются снова наступать на большие города Донбасса. Но им никак не удается продвинуться в Луганской области.
- У неприятеля начались значительные проблемы. Дело в том, что Украина очень точно бьет по складам и скоплению техники россиян на оккупированных территориях.