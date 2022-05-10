Об этом глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сказал в эфире общеукраинского информационного марафона, передает 24 канал.

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Где самая сложная ситуация

По словам Гайдая, особенно сложной ситуация остается в районе Белогоровки, где враг пытался создать крепкую переправу и перебросить технику на нашу сторону.

Частично он имел успех, но сейчас все понтонные переправы уничтожены, как и техника оккупантов. А остатки личного состава частично уничтожены, а частично убежали,

– сказал глава Луганской ОВА.

Также ведутся тяжелые бои в районе:

Золотое-3,

Золотое-4,

Катериновка.

"Трудно там нашим ребятам, но они держат линию обороны. Там нет никаких прорывов. Воеводовка полностью контролируется как и Рубежанское направление. Успехов там у врага нет", – добавил Гайдай.

Украинские защитники и защитницы продолжают наносить врагу значительные потери. В частности, в Донецкой и Луганской областях. Пресс-служба Группировки Объединенных сил сообщила, что в течение 9 мая защитники и защитницы успешно отразили 15 российских атак. Наши герои нанесли захватчикам существенные потери.

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Украинские военные за сутки отразили 15 атак российских оккупантов на Донбассе. В настоящее время продолжаются бои за населенные пункты Воеводовка, Тошковка и Нижнее.

Как рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, было уничтожено:

1 зенитный ракетный комплекс,

9 танков,

3 артиллерийские системы,

25 единиц боевой бронированной техники,

3 единицы специальной инженерной техники и 3 автомобиля врага.

Вместе с тем подразделения ПВО сбили 1 беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10". Добавим, что накануне Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. Президент Владимир Зеленский заявил, что это – исторический шаг.

Обратите внимание! Уже 76 дней украинские бойцы противостоят нашествию россиян. Самые ожесточенные бои на 10 мая продолжаются в Восточной операционной зоне: на Донецком и Слобожанском направлениях, а также заводе "Азовсталь". Актуальную карту боевых действий – смотрите здесь.

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