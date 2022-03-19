Гайдай опроверг фейк о полном контроле оккупантами территории Луганской области

Российские пропагандисты распространяют фейковые карты об оккупации Украины. Враг лжет, будто полностью взял под контроль территорию Луганской области.

Оккупанты частично зашли в Рубежное и Попасную

Журналист Сергей Лещенко заявил, что глава Луганской ОВА Сергей Гайдай опроверг фейк российской пропаганды, сообщает 24 канал. Информация о полной оккупации Луганщины – неправда.

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Сообщается, что оккупанты частично зашли в Рубежное и Попасную.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай опровергает фейки российской пропаганды, которая распространяет в своем медийном пространстве басню о том, что якобы российские оккупационные войска полностью взяли под контроль территорию области. Это неправда. Оккупанты частично зашли в Рубежное и Попасную,

– сказал Лещенко.

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