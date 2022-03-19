Окупанти лише частково зайшли в Рубіжне та Попасну

Журналіст Сергій Лещенко заявив, що глава Луганської ОВА Сергій Гайдай спростував фейк російської пропаганди, повідомляє 24 канал. Інформація про повну окупацію Луганщини – неправда.

Варте уваги Окупанти потужно обстріляли Донеччину: десятки загиблих та поранених, серед них – діти

Повідомляється, що окупанти лише частково зайшли в Рубіжне та Попасну.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай спростовує фейки російської пропаганди, яка поширює у своєму медійному просторі байку про те, що начебто російські окупаційні війська повністю взяли під контроль територію області. Це неправда. Окупанти лише частково зайшли в Рубіжне та Попасну,

– сказав Лещенко.

До теми – Брифінг Лещенка за 19 березня: дивіться відео