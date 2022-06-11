Гайдай опроверг фейк оккупантов о блокаде "Азота" с украинскими воинами

Российские оккупанты придумали фейк о блокаде "Азота" в Северодонецке. По словам пропагандистов, там вроде бы есть украинские военные. Гайдай опроверг ложь.

Глава Луганской областной военной администрации отмечает, что информация о блокировке "Азота" полностью лжива. Очевидно, таким образом, россияне хотят скрыть свои поражения.

Обратите внимание Ошибки были, с ними будут разбираться, – Подоляк о продвижении россиян на Юге

"Больная фантазия" российских пропагандистов

Информация о блокировке завода "Азот" – полная ложь, которую распространяют российские пропагандисты. Все остальные "детали" описаны на сундуке – больная фантазия,

– пишет Сергей Гайдай.

Он отмечает, что украинские военные держат промзону Северодонецка и уничтожают российских оккупантов в городе. Глава Луганской ОВ призвал людей верить только в официальную информацию.

Фейк о заблокированных украинских военных в "Азоте"

Пропагандистские СМИ начали распространять ложь о заблокированных "около 400 националистов" на заводе "Азот" в Северодонецке. Об этом якобы сообщил посол так называемой ЛНР в России Родион Мельник.

Также рассказывается о том, что в здании есть мирные жители. Их, по словам выдумщика, насчитывается около 400.



Скриншот пропагандистской статьи в России / Фото Сергея Гайдая

Ситуация на фронте по данным Генштаба

На Волынском и Полесском направлениях белорусские войска в дальнейшем охраняют границу.

На Северском направлении россияне обстреляли из артиллерии позиции ВСУ в приграничных районах Сумской области.

На Харьковском направлении кафиры защищаются, чтобы удержать занятые позиции.

На Славянском направлении враг планирует наступать на Славянск, штурмует направление Пасека – Богородичное. К сожалению, он преуспевает, пытается закрепиться на северо-западной окраине Богородичного.

На Лиманском направлении идет перегруппировка и оборудование вражеских войск для наступления на Славянск и Северск.

На Северодонецком направлении захватчики наступают на Новотошковское – Орехово. Они имеют частичный успех, закрепляются на северной окраине Ореховой, продолжают штурмовать Северодонецк.

На Бахмутском направлении кафиры перегруппировываются, чтобы наступать на Николаевку и Камышеваху.

В Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг обстреливает позиции украинских подразделений авиацией и артиллерией.

На Южнобужском направлении россияне усиливают свои позиции. Были зафиксированы вражеские блокпосты из железобетонных конструкций, расположенных близ мостов через Северокрымский канал.

Обратите внимание – потери врага по состоянию на 10 июня: видео