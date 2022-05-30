Гайдай рассказал, когда поступит достаточное количество вооружения, чтобы остановить врага

Сейчас наши военные не могут пойти в масштабное контрнаступление в Луганской области. Все потому, что у них нет необходимого оружия.

О том, когда может произойти контрнаступление, рассказал в эфире национального телемарафона глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Об этом сообщает 24 канал.

Интересно Стартовал 2 сезон, – Арестович сообщил о 22 серии Чернобаевки

Ситуация в Луганской области самая тяжелая, – Гайдай

Глава ОВА отметил, что ситуация на Луганщине сейчас самая тяжелая, ведь российские оккупанты обстреливают область из всего оружия, которое только имеют на вооружении. Несмотря на это, Вооруженные Силы Украины держат часть региона. Гайдай признался, что не может подобрать слова, чтобы описать благородство и героизм украинских военных.

Он отметил, что контрнаступление невозможно, пока наши войска не получат достаточно оружия, не перевооружатся и не перегруппируются. Только тогда они могут остановить и оттеснить врага.

Если придет 5 каких-то иностранных орудий, их не могут сразу бросить в бой. Так их разобьют. Надо накопить достаточно сил, чтобы остановить крепко и надежно, а дальше уже отодвигать их (оккупантов – 24 канал),

– рассказал чиновник.

Достаточное количество оружия поступит только в конце июня

Гайдай отметил: то, когда украинские воины пойдут в контрнаступление, зависит от наших партнеров, ведь некоторые искусственно тормозят процесс предоставления оружия. Под этими "некоторыми" чиновник имел в виду Германию и Венгрию.

"С Венгрией все понятно, ведь Орбан (премьер-министр страны – 24 канал) просто сидит на российской трубе и живет из нее. Поэтому я не удивлюсь, если Россия когда-нибудь скажет, что имеет такую часть территории, как Венгрия", – отметил глава ОВА.

К теме Боевой дух россиян на Востоке может еще больше упасть – это принесет украинцам новые возможности, – ISW

Он подчеркнул, что достаточное количество вооружения будет в Украине в конце июня. Однако некоторое иностранное оружие уже сейчас задействовано в Луганской области. С российскими оккупантами оно, по словам Гайдая, справляется хорошо.

В Северодонецке продолжаются бои

Российские оккупанты продвигаются внутрь Северодонецка. В городе продолжаются ожесточенные бои, ведь наши воины пытаются оттеснить врага. Только за 29 мая в результате вражеских обстрелов погибли 2 местных жителя, а еще 5 – получили ранения.

Это может вас заинтересовать – Зеленский анонсировал изменения в снабжении оружия: видео