Гайдай сообщил имя журналиста, что погиб при обстреле эвакуации в Луганской области

Россияне снова совершили подлое преступление и обстреляли эвакуационное авто. Рашисты убили французского журналиста, освещавшего войну России против Украины.

Российские кафиры продолжают активное наступление на Луганщину. Враг не только кипит по городам из всего возможного оружия, но и открыто обстреливает мирных людей, пытающихся покинуть "горячую" зону.

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Убийство французского журналиста

В Луганской области планировалась эвакуация 10 мирных людей с помощью бронированного автомобиля. Среди людей был французский журналист Фредерик Леклерк Имхофф из телеканала BFMTV. Он получил аккредитацию на освещение эвакуации мирных людей в Луганской области.

Российские кафиры произвели обстрел эвакуационной машины, осколки снарядов прошли сквозь броню. К сожалению, журналист получил смертельное ранение в шею, спасти его не удалось. Патрульного, сидевшего рядом с ним, от смерти спасла каска. Несколько дней назад французский журналист делал материал о заблокированных портах Николаева.

Из-за обстрела авто российскими оккупантами эвакуацию остановили. Оборона Северодонецка и Лисичанская продолжается.

Ситуация в Луганской области

Российские кафиры бросили большие силы на штурм Северодонецка, ожесточенные бои идут на улицах города. По мнению американцев, захват города не имеет никакого тактического значения, однако рашистам нужна какая-то "победа", поэтому они готовы забрасывать город снарядами и "мясом".

Также враг мечтает о полной оккупации Луганской области и выходе на ее административные границы. После оккупации Луганска Северодонецк стал административным центром области.

Война России против Украины: последние новости

Российские кафиры продолжают грабить уничтоженный ими Мариуполь. Стало известно, что решисты начали грузить находившийся в портах металл на свои суда. Ворованный материал они вывозят в Ростов-на-Дону.

Оккупанты испытывают недостаток "пушечного мяса", которым можно забрасывать Украину. Поэтому они планируют мобилизовать пророссийских активистов в Крыму. Совсем скоро приспособленцы и предатели могут понести справедливое наказание за уход против Украины.

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