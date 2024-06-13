Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов, заметив, что скрытая мобилизация в России продолжается. Сейчас ее не усиливают, хотя, вероятно, готовятся к этому.

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Что известно о мобилизации в России

Как отметил Галлямов, усиление мобилизации осенью 2022 года привело к определенным антивоенным настроениям в России. Речь идет о представителях власти, которые выступают за мирные переговоры с Украиной. Эти группы, по его мнению, существуют, но они достаточно пассивны из-за опасений репрессий.

В 2022 году в Кремле была надежда, что войну в Украине удастся победить с помощью так называемой "частичной мобилизации". Этого не получилось сделать. Теперь они явно подумывают о масштабной мобилизации. Но боятся массового недовольства среди людей и того, что ситуация выйдет из-под контроля.

Начнут задавать вопросы. А куда делись предыдущие мобилизованные? Где они? Когда начнется новая волна мобилизации, будет больше недовольства,

– считает Галлямов.

Несмотря на это, кажется, что в России уже готовятся к масштабной мобилизации. Там ввели много изменений в законодательстве, согласно которым будут ограничения для тех, кто проигнорирует повестку. Речь идет о запрете выезда за границу, ограничения в государственных услугах и тому подобное. Также там ввели электронную повестку.

Сейчас сложно что-то прогнозировать, потому что есть новые факторы, которых раньше не было. Сейчас есть разрешение на удары по территории России. И как тут будут действовать – они, видимо, сами не знают,

– сказал Галлямов.

Ситуация в России: кратко