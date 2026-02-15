Галущенко, которого сняли с поезда на границе, вручат подозрение, – медиа

В ночь на 15 февраля экс-министр энергетики Герман Галущенко пытался пересечь границу. Его сняли с поезда Киев – Варшава и планируют вручить подозрение, как только доставят его в Киев.

Соответствующую информацию сообщают источники ZN.UA в правоохранительных органах. Об этом писал также нардеп Ярослав Железняк.

Что известно о задержании Галущенко?

НАБУ официально подтвердило задержание бывшего министра энергетики Германа Галущенко на государственной границе в рамках расследования масштабного коррупционного дела "Мидас". Народный депутат Ярослав Железняк предположил, что экс-министру в ближайшее время вручат подозрение.

Произошло это около 4:00 утра на пункте пропуска Ягодин в направлении Польши. Там сработала система запрета выезда. После этого на место прибыли детективы НАБУ и прокуроры САП, которые внесли Галущенко в ориентировку.

Сейчас экс-министра задержали в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины на срок до 72 часов.

К слову, эта статья регулирует задержание человека уполномоченным должностным лицом без постановления следственного судьи.

Германа Галущенко доставляют в Киев с целью проведения всех необходимых следственных действий. А в ближайшие дни суд должен избрать экс-министру меру пресечения.

Стоит заметить, что у Галущенко есть трое несовершеннолетних детей. Они вместе с матерью живут в Швейцарии. Если бы не срабатывание индекса запрета выезда от НАБУ и САП, он мог бы беспрепятственно покинуть Украину.

Как Галущенко фигурирует в деле "Мидас"?