Соответствующую информацию сообщают источники ZN.UA в правоохранительных органах. Об этом писал также нардеп Ярослав Железняк.
Что известно о задержании Галущенко?
НАБУ официально подтвердило задержание бывшего министра энергетики Германа Галущенко на государственной границе в рамках расследования масштабного коррупционного дела "Мидас". Народный депутат Ярослав Железняк предположил, что экс-министру в ближайшее время вручат подозрение.
Произошло это около 4:00 утра на пункте пропуска Ягодин в направлении Польши. Там сработала система запрета выезда. После этого на место прибыли детективы НАБУ и прокуроры САП, которые внесли Галущенко в ориентировку.
Сейчас экс-министра задержали в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины на срок до 72 часов.
К слову, эта статья регулирует задержание человека уполномоченным должностным лицом без постановления следственного судьи.
Германа Галущенко доставляют в Киев с целью проведения всех необходимых следственных действий. А в ближайшие дни суд должен избрать экс-министру меру пресечения.
Стоит заметить, что у Галущенко есть трое несовершеннолетних детей. Они вместе с матерью живут в Швейцарии. Если бы не срабатывание индекса запрета выезда от НАБУ и САП, он мог бы беспрепятственно покинуть Украину.
Как Галущенко фигурирует в деле "Мидас"?
10 ноября 2025 года НАБУ и САП объявили о масштабной спецоперации "Мидас" по разоблачению коррупционных схем в энергетической отрасли, в частности в "Энергоатоме". Детективы НАБУ установили причастность к собственно и Германа Галущенко.
В его доме и в офисах "Энергоатома" провели обыски. 11 ноября в Минюсте сообщили, что Галущенко полностью способствует расследованию для обеспечения объективного и беспристрастного процесса. А уже 12 ноября его отстранили от исполнения обязанностей.
Отметим, что сам он отрицает информацию о якобы влиянии на него Тимура Миндича.
Прокуроры САП утверждали, что к делу и непосредственным связям с Галущенко причастна и Светлана Гринчук. Внона якобы неоднократно ночевала у Галущенко и имела доступ в его квартиру собственным ключом. 19 ноября Верховная Рада уволила их обоих с должностей.