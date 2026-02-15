Відповідну інформацію повідомляють джерела ZN.UA у правоохоронних органах. Про це писав також нардеп Ярослав Железняк.

Читайте також Мені не соромно за жодне рішення, – Галущенко

Що відомо про затримання Галущенка?

НАБУ офіційно підтвердило затримання колишнього міністра енергетики Германа Галущенка на державному кордоні в рамках розслідування масштабної корупційної справи "Мідас". Народний депутат Ярослав Железняк припустив, що ексміністру найближчим часом вручать підозру.

Сталося це близько 4:00 ранку на пункті пропуску Ягодин у напрямку Польщі. Там спрацювала система заборони виїзду. Після цього на місце прибули детективи НАБУ та прокурори САП, які внесли Галущенка в орієнтування.

Наразі ексміністра затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України на строк до 72 годин.

До слова, ця стаття регулює затримання людини уповноваженою службовою особою без ухвали слідчого судді.

Германа Галущенка доставляють до Києва з метою проведення всіх необхідних слідчих дій. А найближчими днями суд має обрати ексміністру запобіжний захід.

Варто зауважити, що в Галущенка є троє неповнолітніх дітей. Вони разом із матір'ю мешкають у Швейцарїі. Якби не спрацювання індексу заборони виїзду від НАБУ та САП, він міг би безперешкодно покинути Україну.

Як Галущенко фігурує у справі "Мідас"?