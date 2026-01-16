Галущенко стверджує, що його хотіли вбити на початку повномасштабного вторгнення, передає 24 Канал із посиланням на "Новини.Live".
Що відомо про замах на Галущенка?
Ексміністр зазначив, що замах на нього стався 26 лютого 2022 року у Києві. За словами колишнього чиновника, його утримували близько трьох годин і хотіли розстріляти.
Галущенко уточнив, що з ним хотіли розправитися "наші" і що це був так званий friendly fire. Він нагадав, що на початку війни була "махновщина", тобто царював хаос і безлад.
Після цієї ситуації ексміністру енергетики надали охорону. Він був змушений змінити місце проживання та спосіб життя.
Галущенко зазначив, що історія замаху є складною, кримінальне провадження триває, однак деталей він розкривати не хоче.
До слова, про замах колишній міністр розповів 15 січня під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування можливих порушень законодавства у сфері оборони, антикорупційної політики та прав людини в умовах воєнного стану. ТСК обговорювала справу "Міндічгейта".
Галущенко розповів, що він є свідком у цій справі і вже дав показання на допиті. "Це були формальні процесуальні дії, і я не приховував цього", – наголосив експосадовець.
Він заперечив інформацію, що нібито Міндіч мав на нього вплив, та захищав перед президентом. За словами Галущенка, усі його зустрічі та розмови з бізнесменом мали побутовий характер. Вони познайомилися у 2017 – 2018 роках через дітей, які навчалися в одному класі.
- Нагадаємо, що у листопаді НАБУ та САП розкрили масштабну корупційну схему у державній компанії Енергоатом. За даними слідства, тіньова організація отримувала "відкати" від контрактів із постачальниками, загальна сума яких могла сягати близько 100 мільйонів доларів США.
- Тимур Міндіч – ключовий фігурант і один із лідерів схеми, якого журналісти називають організатором корупційної мережі.
- Герман Галущенко потрапив під увагу слідства: у нього проводили обшуки вдома та за місцем роботи як частину операції Midas.
- Після обшуків він співпрацював зі слідством та виступав як свідок у процесі.
- Галущенко був відсторонений, а потім звільнений з посади міністра юстиції після голосування Верховної Ради.