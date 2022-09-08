Выплаты военным: в Минобороны назвали сумму, которую начислят в сентябре

Государство выплачивает украинским военным финансовую помощь. Параллельно производятся выплаты семьям погибших героев.

Маляр назвала сумму, начисленную военным в сентябре

Сегодня, 8 сентября, в Министерстве обороны Украины назвали сумму, начисленную военным в сентябре. Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

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Так, по ее словам, Министерство обороны уже профинансировало военным частям 100% средств ежемесячного денежного довольствия. Это так называемые средства мирного времени – должностные оклады, надбавки за звание и выслугу лет.

Также было перечислено 100% средств дополнительной выплаты за военную службу во время военного положения. Речь идет о 30 тысячах гривен каждому военнослужащему.

Выплаты за непосредственное участие в боевых действиях из расчета 100 тысяч в месяц будут профинансированы по плану во второй половине сентября. В это время как раз будут проработаны предоставленные сведения от воинских частей.

Всего в сентябре за август планируется выплатить чуть менее 72 миллиардов гривен .