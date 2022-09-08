Маляр назвала суму, яку нарахують військовим у вересні

Сьогодні, 8 вересня, у Міністерстві оборони України назвали суму, яку нарахують військовим у вересні. Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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Так, за її словами, Міністерство оборони вже профінансувало військовим частинам 100% коштів щомісячного грошового забезпечення. Це так звані кошти мирного часу – посадові оклади, надбавки за звання та вислугу років тощо.

Також було перераховано 100% коштів додаткової виплати за військову службу під час воєнного стану. Мовиться про 30 тисяч гривень кожному військовослужбовцю.

Виплати за безпосередню участь у бойових діях з розрахунку 100 тисяч на місяць будуть профінансовані за планом у другій половині вересня. У цей час якраз будуть опрацьовані надані відомості від військових частин.

Загалом у вересні за серпень планується виплатити трохи менш як 72 мільярди гривень.