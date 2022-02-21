Гарант, а не сторона: в РФ выкручиваются и говорят, что не нарушили "Минск" признанием боевиков
21 февраля 2022 , 23:04Читати новину українською
Источник:РИА Новости
В России уже начали оправдываться после того, как Путин признал псевдореспублики боевиков. Российский сенатор Андрей Климов убеждает, что Кремль не нарушил минских соглашений.
В России риторика относительно войны на Донбассе осталась неизменной. Там и дальше считают себя невиновными.
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Что говорят в России
Сенатор Андрей Климов убеждает, что признание псевдореспублик боевиков на временно оккупированной территории Украины не противоречит минским соглашениям. Причина проста – Россия не считает себя стороной конфликта.
По словам Климова, Россия якобы является гарантом в минских договоренностях, а не стороной конфликта. Таким образом сенатор оправдывает действия Кремля.Обратите внимание! Признав боевиков, Россия фактически вышла из Минских договоренностей. Об этом предупреждали украинские и мировые политики. Ранее осознание этого подтверждал и Песков.
Путин признал боевиков
- 21 февраля глава Кремля Путин объявил о признании псевдорпеспублик боевиков на временно оккупированной территории Украины. После – подписал соответствующие приказы.
- Кроме того, Путин также подписал договор о дружбе и сотрудничестве с главарями боевиков.
- Действия Кремля вызвали сокрушительную критику от западных стран. России за такой шаг грозят новые санкции.
- В то же время Путин отдал приказ ввести войска на оккупированные территории, которые называют "республиками" для якобы "поддержания мира"