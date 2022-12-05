Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что в годовщину Будапештского меморандума тема "коллективных гарантий для России" выглядит крайне интригующе.

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Впрочем, у Зеленского было названо главное условие договора. Кроме того, добавили, что подписать его можно сразу в Венгрии – в Будапеште.

Но если выпрашиваете, то… Украина готова обеспечить безопасность России в обмен на тотальный отказ Москвы от ядерного оружия,

– сказал Подоляк.

Разговоры о "гарантиях безопасности" для России

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что если Россия согласится на мирные переговоры, то должна получить гарантии безопасности. Он рассказывал, что Европа должна строить будущую архитектуру безопасности, где Россия может получить такие гарантии.

Специалисты Института изучения войны сообщили, что "требование России в отношении "гарантий безопасности" - это часть крупной информационной операции. По старому пропагандистскому нарративу, оккупанты пытаются показать НАТО провокатором вторжения в Украину".

Абсурдность заявления отметил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он возмутился, что оккупантам вместо Нюрнберга предлагают подписание соглашения и рукопожатия. Политик подчеркнул, что это не Россия должна получить гарантию безопасности, а мир, которому она угрожает.

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