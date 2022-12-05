Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк зазначив, що в річницю Будапештського меморандуму тема "колективних гарантій для Росії" виглядає вкрай інтригуюче.

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Втім, у Зеленського назвали головну умову договору. Крім того, додали, що підписати його можна одразу в Угорщині – в Будапешті.

Але якщо випрошуєте, то… Україна готова гарантувати безпеку Росії в обмін на тотальну відмову Москви від ядерної зброї,

– сказав Подоляк.

Розмови про "гарантії безпеки" для Росії

Напередодні президент Франції Еммануель Макрон заявив, мовляв, якщо Росія погодиться на мирні переговори, то має отримати гарантії безпеки. Він розповідав, нібито Європа має будувати майбутню архітектуру безпеки, де Росія може отримати такі гарантії.

Фахівці Інституту вивчення війни повідомили, що "вимога Росії щодо "гарантій безпеки" – це частина великої інформаційної операції. За старим пропагандистським наративом, окупанти намагаються показати НАТО провокатором вторгнення в Україну.

Абсурдність заяви відзначив секретар РНБО Олексій Данілов. Він обурився, що окупантам замість Нюрнбергу пропонують підписання угоди і рукостискання. Політик наголосив, що це не Росія має отримати гарантії безпеки, а світ, якому вона загрожує.

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