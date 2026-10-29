Бумажка не поможет: политтехнолог объяснил, какие гарантии безопасности действительно нужны Украине

Украина обсуждает несколько сценариев обеспечения безопасности нашего государства. Однако следует понимать, что нельзя полагаться только на союзников.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал политтехнолог Юрий Подорожний. В свое время велись разговоры о двусторонних гарантиях безопасности со стороны США для Украины, где будет действовать система, аналогичная 5-й статье НАТО. Также говорили о "Коалиции желающих" при поддержке Соединенных Штатов или о вступлении Украины в НАТО.

Какие гарантии безопасности нужны Украине?

Как подчеркнул Подорожний, горький опыт подписания Будапештского меморандума уже доказал, что никакие международные документы не дают реальной защиты, если нет готовности партнеров их выполнять.

Мы с вами в Украине должны понимать, что единственным гарантом нашей независимости и нашей безопасности являются Вооруженные силы Украины, их укрепление, содержание и продолжение вооружения новыми видами оружия. Все остальное – от лукавого,

– подчеркнул Подорожний.

Он подчеркнул, что любые подписанные документы напрямую зависят от политических колебаний внутри стран-гарантов. Например, Джо Байден запустил масштабный процесс оказания военной помощи Украине, но уже Дональд Трамп пытался это остановить.

Что не так с гарантиями безопасности от международных партнеров: смотрите видео 24 Канала

Кроме того, если бы международные партнеры серьезно относились к вопросу гарантий безопасности, то Украина сейчас не выпрашивала бы ракеты для ЗРК Patriot по всему миру. Поэтому в основном можно надеяться только на себя.

Добавим, что президент Владимир Зеленский подчеркнул, что сильная украинская армия – одна из самых важных гарантий безопасности для Украины. Он хотел бы сохранить 800-тысячную армию и после окончания войны, но это требует значительных финансовых ресурсов. Здесь уже многое зависит именно от партнеров.