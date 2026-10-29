Папірець не допоможе: політтехнолог пояснив, які гарантії безпеки справді потрібні Україні

Про це в ефірі 24 Каналу розповів політтехнолог Юрій Подорожній. Свого часу були розмови про двосторонні гарантії безпеки США для України, де буде схожа система за 5-ю статтею НАТО. Також говорили про Коаліцію охочих за підтримки Сполучених Штатів або вступ України в НАТО.

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Які гарантії безпеки потрібні Україні?

Як наголосив Подорожній, гіркий досвід підписання Будапештського меморандуму вже довів, що жодні міжнародні документи не дають реального захисту, якщо немає готовності партнерів їх виконувати.

Ми з вами в Україні маємо розуміти, що єдиним гарантом нашої незалежності і нашої безпеки є Збройні Сили України, їх зміцнення, утримання та продовження озброєння новими видами зброї. Уся решта – це від лукавого– підкреслив Подорожній.

Він наголосив, що будь-які підписані документи безпосередньо залежать від політичних коливань усередині країн-гарантів. До прикладу, Джо Байден запустив масштабний процес військової допомоги для України, але вже Дональд Трамп намагався це зупинити.

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Що не так з гарантіями безпеки від міжнародних партнерів: дивіться відео 24 Каналу

Також якби міжнародні партнери серйозно ставилися до питання гарантій безпеки, то Україна зараз не випрошувала б ракети до ЗРК Patriot по всьому світу. Тому здебільшого можна надіятися лише на себе.

Додамо, президент Володимир Зеленський наголосив, що сильна українська армія – одна з найважливіших гарантій безпеки для України. Він хотів би зберегти 800-тисячну армію і після завершення війни, але це потребує значних фінансових ресурсів. Тут уже багато що залежить саме від партнерів.