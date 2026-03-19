В Пентагоне зашла речь о надежных гарантиях безопасности в отношении Украины
- Администрация Трампа ведет переговоры с Россией и Украиной для обеспечения мира и надежных гарантий безопасности.
- Помощник министра обороны США Даниэль Циммерман подчеркнул важность предоставления Киеву гарантий безопасности на фоне военной угрозы со стороны России и ее сотрудничества с другими странами.
Администрация президента США Дональда Трампа продолжает контакты как с Россией, так и с Украиной для обеспечения мира и надежных гарантий безопасности. В Вашингтоне отмечают, что основой такого подхода должны стать сильные позиции Украины и европейских партнеров.
Об этом сообщает сайт Пентагона.
Что в Пентагоне говорят о гарантиях безопасности?
Помощник министра обороны США Даниэль Циммерман подтвердил наличие переговоров с обеими сторонами и подчеркнул важность предоставления Киеву надежных гарантий безопасности.
По его словам, Россия сохраняет значительный военный потенциал, в частности большой ядерный арсенал, а также боеспособные сухопутные, воздушные и морские силы. Это, как отметил чиновник, позволяет Москве и в дальнейшем представлять угрозу интересам США.
Циммерман также обратил внимание на осложнение глобальной ситуации с безопасностью. Он отметил, что усиливается взаимодействие России с такими странами, как Северная Корея, Иран и Китай, что создает дополнительные риски сразу в нескольких регионах мира.
По его оценкам, поддержка со стороны этих государств способствует продолжению войны против Украины. Речь идет о поставках вооружения, передаче технологий и экономической помощи.
В Вашингтоне считают, что такая кооперация формирует новые вызовы для НАТО и требует усиленного внимания и координации действий со стороны союзников.
В Кремле говорили о приостановлении переговоров
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что трехсторонние переговоры Украины, России и США сейчас на паузе.
По словам Пескова, дипломатические контакты остановились из-за изменения приоритетов Соединенных Штатов.
В то же время президент Украины Владимир Зеленский в интервью Axios заявил, что войну нужно завершать как можно быстрее и времени на "философствование" нет. По словам Зеленского, он согласился на предложение США провести новый раунд переговоров.