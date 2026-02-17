Это будет постпутинская Россия: политолог объяснил, что такое гарантии безопасности от США на 15 лет

Соединенные Штаты якобы готовы предоставить Украине гарантии безопасности на 15 лет. При этом Украина требует на 30 – 50 лет, что является вполне логичным шагом.

Политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко сказал 24 Каналу, что сейчас в публичном пространстве акцент сместился на обсуждение продолжительности гарантий безопасности. Соединенные Штаты якобы предоставляют 15 лет, но в принципе можно было бы договориться о чем-то дольше.

Читайте также Совсем не территории: ISW назвал неожиданную преграду к миру в Украине

Почему Украине нужны более длительные гарантии безопасности?

По мнению Чаленко, гарантии безопасности на 15 лет недостаточны. Они затрагивают период постпутинской России, но вполне вероятно, что именно тогда враг захочет снова напасть.

Что такое гарантии на 15 лет? Это – 2040 год. Тогда в России будет постпутинская эпоха, где они будут действовать с позиции реваншизма. Захотят завоевать все то, что Путин не смог сделать за свой срок. Диктатор же захочет сидеть где-то до 2036 года. У него есть такая возможность,

– сказал Чаленко.

Именно поэтому Украине нужны значительно более длинные гарантии безопасности, которые действовали бы максимально долго. И другой вопрос – какими должны быть эти гарантии, чтобы Россия не надумала повторно нападать после возможного перемирия.

Нынешняя администрация Трампа на самом деле ничего не потеряет, если гарантии будут длиннее. Трамп и так будет всего лишь до 2029 года. А вот Великобритания подписала соглашение с нами на 100 лет,

– отметил Чаленко.

Обратите внимание! СМИ сообщали, что в Евросоюзе идут определенные разговоры о частичном членстве Украины в ЕС до 2027 года. Это должно быть частью гарантий безопасности для Украины. Но пока это только обсуждение.

Гарантии безопасности для Украины