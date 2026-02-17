Політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко сказав 24 Каналу, що зараз в публічному просторі акцент змістився на обговорення тривалості гарантій безпеки. Сполучені Штати нібито надають 15 років, але в принципі можна було б домовитися про щось довше.

Читайте також Зовсім не території: ISW назвав несподівану перепону до миру в Україні

Чому Україні потрібні триваліші гарантії безпеки?

На думку Чаленка, гарантії безпеки на 15 років недостатні. Вони зачіпають період постпутінської Росії, але цілком ймовірно, що саме тоді ворог захоче знову напасти.

Що таке гарантії на 15 років? Це – 2040 рік. Тоді в Росії буде постпутінська епоха, де вони будуть діяти з позиції реваншизму. Захочуть завоювати усе те, що Путін не зміг зробити за свій термін. Диктатор ж захоче сидіти десь до 2036 року. У нього є така можливість,

– сказав Чаленко.

Саме тому Україні потрібні значно довші гарантії безпеки, які діяли б максимально довго. Та й інше питання – якими мають бути ці гарантії, щоб Росія не надумала повторно нападати після можливого перемир'я.

Нинішня адміністрація Трампа насправді нічого не втратить, якщо гарантії будуть довшими. Трамп і так буде всього лиш до 2029 року. А ось Велика Британія підписала угоду з нами на 100 років,

– зазначив Чаленко.

Зверніть увагу! ЗМІ повідомляли, що у Євросоюзі йдуть певні розмови про часткове членство України в ЄС до 2027 року. Це має бути частиною гарантій безпеки для України. Але поки це лише обговорення.

Гарантії безпеки для України