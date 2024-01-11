Соответствующее заявление глава государства сделал во время пресс-конференции, передает 24 Канал. По его словам, работают над гарантиями безопасности как для Украины, так и каждого украинца.

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Вскоре покажут черновик

Владимир Зеленский отметил, что работа по гарантиям безопасности для нашего государства ведется на постоянной основе. В то же время он констатировал, что подчас процесс медленный.

В ближайшее время мы сможем продемонстрировать обществам (не только украинскому – 24 Канал) первый такой драфт. Не всего, потому что там есть закрытые непубличные нормы, но общие вещи сможем показать,

– отметил Владимир Зеленский.

Мы можем предположить, что глава государства своими словами хотел известить, что вариант проекта гарантий безопасности для нашего государства покажут вскоре. И хотя работа над ним идет медленно, президент считает, что ее можно положительно оценить.

Что известно о гарантиях безопасности для Украины