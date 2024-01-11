Відповідну заяву глава держави зробив під час пресконференції, передає 24 Канал. За його словами, працюють над гарантіями безпеки як для України, так і для кожного українця.
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Невдовзі покажуть чернетку
Володимир Зеленський зазначив, що робота над гарантіями безпеки для нашої держави ведеться на постійній основі. Водночас він констатував, що часом процес повільний.
Найближчим часом ми зможемо продемонструвати суспільствам (не тільки українському – 24 Канал) перший такий драфт. Не всього, бо там є закриті непублічні норми, але загальні речі зможемо показати,
– зазначив Володимир Зеленський.
Можемо припустити, що глава держави своїми словами хотів сповістити, що варіант проєкту гарантій безпеки для нашої держави покажуть невдовзі. І хоч робота над ним іде повільно, президент вважає, що її можна позитивно оцінити.
Що відомо про гарантії безпеки для України
- Звернімо увагу на те, що країни G7 на початку липня 2023 року затвердили декларацію. Вона обіцяє, що наша держава отримає гарантії безпеки. Відомо, що до відповідної декларації вже долучилися понад 30 країн світу.
- Напередодні Володимир Зеленський визначився з учасниками делегації щодо гарантій безпеки для нашої держави. До неї потрапили глава ГУР МО Кирило Буданов, а також очільник Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко.
- Зауважимо, що Андрій Сибіга, заступник глави ОП з міжнародних питань, повідомив, що до декларації про гарантії безпеки ще не приєдналися 6 країн ЄС. Відомо, що серед них – Польща.
- До слова, під час пресконференції Володимир Зеленський відкинув чутки про підштовхування переговорів за зачиненими дверима. Він підкреслив, що наразі все вирішується у кабінетах України, адже рішення ухвалює наша держава.
- За словами президента Естонії Алара Каріса, мир і переговори будуть тоді, коли наша держава здобуде перемогу у війні, розв'язаній Росією. Він підкреслив, що можливий тиск на нашу державу нічого не значить.