Відповідний указ про делегацію для участі в переговорах з підготовки міжнародних домовленостей щодо гарантій безпеки для України опублікований на сайті Офісу Президента.

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Хто увійшов у делегацію для участі в переговорах

8 січня Володимир Зеленський підписав указ про створення делегації України для участі в переговорах з напрацювання та підготовки дво- і багатосторонніх міжнародних домовленостей між Україною та іншими державами про гарантії безпеки для України.

До її складу увійшли:

Єрмак Андрій Борисович – Керівник Офісу Президента України, глава делегації;

– Керівник Офісу Президента України, глава делегації; Буданов Кирило Олексійович – начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України;

– начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України; Жовква Ігор Іванович – Заступник Керівника Офісу Президента України;

– Заступник Керівника Офісу Президента України; Камишін Олександр Миколайович – Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України;

– Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України; Кориневич Антон Олександрович – Посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України;

– Посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України; Литвиненко Олександр Валерійович – Голова Служби зовнішньої розвідки України;

– Голова Служби зовнішньої розвідки України; Малюк Василь Васильович – Голова Служби безпеки України;

– Голова Служби безпеки України; Машовець Роман Васильович – Заступник Керівника Офісу Президента України;

– Заступник Керівника Офісу Президента України; Мудра Ірина Романівна – заступник Міністра юстиції України;

– заступник Міністра юстиції України; Павлюк Олександр Олексійович – перший заступник Міністра оборони України;

– перший заступник Міністра оборони України; Точицький Микола Станіславович – заступник Міністра закордонних справ України;

– заступник Міністра закордонних справ України; Умєров Рустем Енверович – Міністр оборони України;

– Міністр оборони України; Фоменко Ігор Олександрович – заступник Міністра економіки України;

– заступник Міністра економіки України; Баранецький Ігор Олегович – заступник завідувача відділу євроатлантичної інтеграції та міжнародної безпеки Департаменту з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Офісу Президента України;

– заступник завідувача відділу євроатлантичної інтеграції та міжнародної безпеки Департаменту з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Офісу Президента України; Коваленко Геннадій Анатолійович – директор Департаменту міжнародного оборонного співробітництва Міністерства оборони України;

– директор Департаменту міжнародного оборонного співробітництва Міністерства оборони України; Мартинюк Віталій Леонідович – заступник Керівника Департаменту – завідувач відділу стратегічного аналізу питань національної безпеки та оборони Департаменту з питань національної безпеки та оборони Офісу Президента України.

Єрмак зможе змінювати склад делегації

Глава ОП Андрій Єрмак очолив склад делегації. Згідно з указом президента, він матиме право вносити зміни до її складу, а також залучати для забезпечення її роботи радників, експертів та технічних працівників. Однак зміни складу делегації він буде зобов'язаний погоджувати із Міністерством закордонних справ України.

Крім цього, президент указом зобов'язав затвердити Директиви делегації України на переговори з напрацювання та підготовки дво- і багатосторонніх міжнародних домовленостей між Україною та іншими державами про гарантії безпеки для України. Зазначається, що вони додаються таємно. Тож їх не опублікували на сайті.