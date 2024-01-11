Соответствующее заявление украинский лидер сделал на совместной пресс-конференции с президентом Эстонии в Таллинне. Зеленский прибыл туда в рамках официальных визитов в страны Балтии.
Смотрите также Эстония пообещала Украине 1,2 миллиарда евро
Переговоры – только после мира
Владимир Зеленский подчеркнул, что вопрос переговоров пока не поднимается западными партнерами.
Пока все решается в кабинетах Украины, наша борьба будет в пользу Украины. И пока это происходит именно так,
– акцентировал украинский президент.
Президент Эстонии Алар Карис добавил, что люди испытывают "альтернативные формулы мира" не во время официальных встреч. Однако ответ единственный – мир будет тогда, переговоры будут тогда, когда Украина победит в войне. Это возможное давление ничего не значит – но следует учитывать, что такие люди есть. Нужно быть едиными.
Что говорят о возможности переговоров
- На днях начали распространяться слухи, будто США стремятся, чтобы Украина изменила свою стратегию военной победы, продвигая идею переговоров о мире. Однако в Госдепе четко обозначили, что эта информация является неправдой – таких разговоров нет.
- На пресс-конференции в декабре Владимир Зеленский заявил, что наше государство отказывается от какой-либо идеи территориальных уступок для прекращения огня. Такое развитие событий глава государства назвал "абсолютным безумием" и напомнил, что там тоже живут люди.
- Позже украинский лидер отметил, что не видит никаких фундаментальных шагов вперед к миру со стороны России. Украина получает шквал ракет на мирные города. Россия хочет не прекратить войну, а заморозить – сделать паузу, чтобы вернуться с новыми силами.