Важно участие Европы: Зеленский назвал возможные форматы гарантий безопасности

Украина рассматривает три возможных варианта гарантий безопасности для защиты от повторной российской агрессии. Большинство из этих форматов требуют участия европейских союзников.

В ходе беседы с журналистами президент Владимир Зеленский отметил, что Киев рассчитывает на дальнейшее участие Европы в мирных переговорах, сообщает 24 Канал.

Участие Европы в обеспечении гарантий и восстановлении

Первый возможный вариант предусматривает двусторонние гарантии безопасности со стороны США для Украины. По словам главы государства, речь идет о системе, аналогичной статье 5.

Второе направление гарантий безопасности заключается в формировании коалиции желающих с поддержкой со стороны Америки. Зеленский подчеркнул, что такой формат невозможно согласовать без обсуждения с европейской стороной.

Третьим вариантом остается НАТО. Этот путь, как пояснил Зеленский, требует привлечения к обсуждению той части Европы, которая входит в состав Альянса.

То есть о концептуальных вещах мы можем говорить с "русскими" при посредничестве Америки, но если мы переходим к формату гарантий безопасности и там будет утверждено, что гарантии безопасности таковы, что нам нужна Европа, то она должна присутствовать при обсуждении гарантий,

– подчеркнул украинский лидер.

Отдельным блоком остаются экономические потребности и послевоенное восстановление государства. Поскольку Европа финансирует вооружение и украинский бюджет, будущий условный "План Маршалла" невозможно реализовать без лидеров ЕС и европейского бизнеса, добавил президент.

Напомним, ранее Зеленский заявил о стремлении сохранить численность украинской армии. Однако он подчеркнул, что в будущем это будет зависеть от финансирования и полученных гарантий безопасности.

По словам главы страны, при наличии необходимых ресурсов Украина будет иметь армию численностью 800 тысяч человек, тогда как в случае вступления в НАТО численность может быть уменьшена.