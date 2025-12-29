Гарантии безопасности от США всего на 15 лет: Зеленский объяснил, как относится к предложению

Владимир Зеленский предложил Дональду Трампу предоставить Украине долгосрочные гарантии безопасности на 30 –50 лет. Стороны обсудили возможности обеспечения "сильных гарантий" от США.

Об этом Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами, передает 24 Канал.

Что Зеленский сказал Трампу?

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом предложил предоставить Украине долгосрочные гарантии безопасности на 30 – 50 лет.

Я сказал ему, что у нас уже идет война почти 15 лет, поэтому хотелось бы, чтобы гарантии были длиннее. Мы бы очень хотели рассмотреть возможность 30 – 40 – 50 лет. Это было бы историческое решение президента Трампа,

– сообщил Зеленский.

Он добавил, что стороны обсудили, как Украина может получить "сильные гарантии" безопасности от США. По его словам гарантии безопасности между Украиной и Америкой согласованы полностью – на 100%.

Что известно о заявлениях Трампа и Зеленского после встречи?