Гарантии безопасности от США всего на 15 лет: Зеленский объяснил, как относится к предложению
- Владимир Зеленский предложил Дональду Трампу предоставить Украине долгосрочные гарантии безопасности на 30 – 50 лет.
- Зеленский сообщил, что гарантии безопасности между Украиной и США согласованы полностью – на 100%.
Владимир Зеленский предложил Дональду Трампу предоставить Украине долгосрочные гарантии безопасности на 30 –50 лет. Стороны обсудили возможности обеспечения "сильных гарантий" от США.
Об этом Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами, передает 24 Канал.
Что Зеленский сказал Трампу?
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом предложил предоставить Украине долгосрочные гарантии безопасности на 30 – 50 лет.
Я сказал ему, что у нас уже идет война почти 15 лет, поэтому хотелось бы, чтобы гарантии были длиннее. Мы бы очень хотели рассмотреть возможность 30 – 40 – 50 лет. Это было бы историческое решение президента Трампа,
– сообщил Зеленский.
Он добавил, что стороны обсудили, как Украина может получить "сильные гарантии" безопасности от США. По его словам гарантии безопасности между Украиной и Америкой согласованы полностью – на 100%.
Что известно о заявлениях Трампа и Зеленского после встречи?
Трамп заявил о готовности приехать в Украину ради мирного соглашения, если это поможет сохранить тысячи жизней. В свою очередь, Зеленский сообщил, что мирный план согласован на 90%.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин не поддержал идею прекращения огня для проведения референдума в Украине. Трамп отметил, что Россия будто готова помочь в восстановлении Украины, если война завершится, несмотря на нежелание останавливать боевые действия для референдума.