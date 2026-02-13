США готовы ратифицировать гарантии безопасности для Украины в Конгрессе, – Сибига

Соединенные Штаты готовы ратифицировать гарантии безопасности для Украины. Это сделает американский Конгресс.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Интересно Есть договоренности о гарантиях безопасности от США и ЕС: эксклюзивные детали из кулуаров "Рамштайн"

Что сказал Сибига о ратификации гарантий безопасности со стороны США?

По словам Андрея Сибиги, Украина получила информацию от США о готовности ратифицировать гарантии безопасности в Конгрессе.

Речь идет именно о юридически обязывающих гарантиях, а не заверения, что случается впервые в истории Украины.

Как отметил министр, проект двусторонних гарантий почти готов.

Второй ключевой элемент архитектуры безопасности – военное присутствие с американским бэкстопом. Без роли США эффективная система безопасности в Европе невозможна,

– отметил Андрей Сибига.

Андрей Сибига отметил, что стратегической целью Украины является истощение российской экономики и военных возможностей. По его словам, лучшим результатом было бы одновременное ослабление и экономической, и военной сфер России.