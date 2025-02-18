Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News. Кстати, лидеры ЕС предостерегли от прекращения огня без мирного соглашения.

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Стармер о гарантиях безопасности

Выступая в Париже после экстренного саммита с европейскими лидерами, Кир Стармер заявил, что "защитный механизм" США является единственным способом эффективно сдержать Россию от повторного нападения на Украину.

Также отметил, на карту поставлено не только будущее Украины. Отметил, это экзистенциальный вопрос для Европы в целом, а потому жизненно важно для национальных интересов Великобритании.

Премьер подчеркнул, что это уникальный момент для коллективной безопасности континента. Добавил, это новая эра, в которой нации не могут "безнадежно цепляться за удобства прошлого".

Также чиновник подчеркнул, любое мирное соглашение для Украины должно защищать ее суверенитет и сдерживать Путина от агрессии в будущем.

Кстати, Макрон созвал саммит после того, как Трамп организовал переговоры США и России без Украины и Европы. Они должны начаться уже сегодня, 18 февраля, в Саудовской Аравии.

Британский премьер настаивал, что Европа должна сыграть свою роль. Также Кир Стармер заявил, что готов рассмотреть возможность размещения в Украине британских сил вместе с другими, если будет достигнуто долговременное мирное соглашение.

Премьер анонсировал поездку в Вашингтон на следующей неделе, чтобы встретиться с Трампом и обсудить то, что в ЕС считают ключевыми элементами прочного мира. Также отметил, мол, понятно, что США не собираются покидать НАТО.

"Но нам, европейцам, придется сделать больше. Вопрос распределения бремени не является новым, но сейчас он актуален, и европейцам придется усилить как расходы, так и возможности, которые мы предоставляем", – заявил Стармер.

Кроме того, рассказал, что разговаривал с Владимиром Зеленским в пятницу. Добавил, что в ближайшие дни сделает это еще раз.

И мы предполагаем дальнейшее взаимодействие с европейскими коллегами, когда я вернусь из США. Британия возьмет на себя ведущую ответственность, как мы всегда делали,

– сказал премьер, добавив, что демократия должна преобладать.

Кстати, в видеоролике, опубликованном в соцсети X из Парижа, Кир Стармер заявил, что любое урегулирование войны в Украине должно быть длительным мирным соглашением.

А не просто паузой для Путина, чтобы он снова пришел,

– подчеркнул премьер.

Добавил, существует также более широкий мир. Он заключается в коллективной безопасности и обороне Европы. И здесь, по мнению британского политика, "перед нами стоит вызов поколений".

Стармер подчеркнул, все должны сделать шаг вперед в плане способности и того, что делаем как европейцы.