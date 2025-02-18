Об этом пишет Reuters со ссылкой на чиновника ЕС, сообщает 24 Канал.

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Чиновник ЕС на условиях анонимности подытожил встречу в Париже.

Мы готовы предоставить гарантии безопасности, модальности, которые будут рассмотрены с каждой стороной, в зависимости от уровня американской поддержки,

– сказал чиновник.

Заметим, что экстренное заседание европейских лидеров созвал президент Франции после того, как администрация Трампа организовала переговоры США с Россией.

Чиновник заявил, что европейские лидеры соглашаются с Трампом относительно подхода "мир через силу".

Мы считаем опасным заключать перемирие без мирного соглашения одновременно,

– подчеркнул чиновник.

Добавим, в саммите приняли участие Макрон, Шольц, а также премьеры Великобритании, Польши, Испании, Нидерландов, Дании, генсек НАТО, президент Еврокомиссии и президент Европейского совета.