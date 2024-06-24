Украина и ЕС могут подписать гарантии безопасности на этой неделе, высокопоставленный чиновник ЕС

Украина и Евросоюз подпишут гарантии безопасности на этой неделе. Подписание документа может состояться в среду, или в четверг.

Об этом сообщил высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

Смотрите также Историческая неделя: Зеленский назвал дату начала переговоров о вступлении Украины в ЕС

Украина и ЕС уже на этой неделе могут подписать гарантии безопасности

Собеседник сообщил, что переговоры по соглашению о гарантиях безопасности уже завершены. Впрочем, государствам-членам ЕС все еще надо формализовать текст. Ожидается, что это произойдет завтра, во время заседания Совета общих дел.

Мы планируем подписать (соглашение – 24 Канал) в среду, или в четверг,

– поделился высокопоставленный дипломат.

Пока точно неизвестно, приедет ли Президент Украины Владимир Зеленский в Брюссель. Отметим, в четверг – пятницу в Брюсселе состоится заседание Европейского Совета, где соберутся все лидеры ЕС.

Однако в СМИ распространяют информацию, что Зеленский в четверг, 27 июня, все же прибудет в Брюссель на саммит Европейского Союза. В частности, об этом сообщает корреспондент польской радиостанции RMF FM со ссылкой на дипломата ЕС.

Однако там отмечают, что эта информация официально никем не подтверждена из соображений безопасности. В Брюсселе неофициально говорят о том, что президент Украины прибудет в первый день саммита Европейского Союза. "Такая информация циркулирует", – сообщил RMF FM высокопоставленный дипломат ЕС.

В материале говорится, что Украина и ЕС должны подписать соглашение о гарантиях безопасности, переговоры по которому "велись месяцами". "Владимир Зеленский и лидеры ЕС будут присутствовать на церемонии", – сказал дипломат.

Он отметил, что документ планируют подписать "на уровне министров иностранных дел".

По данным журналистки RMF FM, документ о гарантиях безопасности уже готов, но 25 июня его должны официально утвердить министры по европейским делам ЕС.