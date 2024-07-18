Украина подписала соглашения по безопасности с Чехией и Словенией

Во время визита в город Вудсток в Великобритании Владимир Зеленский подписал соглашения по безопасности с Чехией и Словенией.

Полные тексты соглашений были опубликованы 18 июля на сайте Офиса президента, передает 24 Канал. Стоит отметить, что в целом наша страна уже имеет 25 соглашений по безопасности.

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Соглашение с Чехией

С начала полномасштабного российского вторжения Чехия предоставила Украине военную помощь на сумму около 400 миллионов евро. Страна будет продолжать поддерживать такую же динамику в течение 10 лет действия документа. Чехия также будет изучать варианты поставки дополнительной военной техники с учетом потребностей Украины.

Значительная часть соглашения посвящена усилению сотрудничества в военно-технической сфере, прежде всего речь идет о боеприпасах малого и крупного калибров, возможности производства стрелкового оружия и легких вооружений, а также БпЛА, средств радиоэлектронной борьбы и тяжелой техники.

Еще одной особенностью является партнерство Чехии сдля восстановления, восстановления и устойчивого развития. Чехия также намерена открыть в Днепре дипломатическое представительство для усиления сотрудничества и помощи.

К тому же Чехия и в дальнейшем будет помогать нашему государству в рамках своей инициативы по поставке артснарядов калибров 155 мм и 122 мм при поддержке стран-партнеров.

Соглашение со Словенией

Второе соглашение по безопасности Владимир Зеленский подписал с премьер-министром Словении Робертом Голобом.

Словения уже предоставила Украине 13 пакетов военной помощи и намерена сохранить такой уровень поддержки в течение всего десятилетнего срока действия Соглашения. Словения также обязуется удовлетворять насущные потребности Украины для укрепления возможностей в области безопасности.

Также страна дополнительно выделит 5 миллионов евро на гуманитарную помощь, экономическое восстановление и гуманитарную программу "Зерно из Украины".

К тому же в документе говорится об углублении сотрудничества в сферах информационной и кибербезопасности, борьбы с оргпреступностью, разведки и контрразведки, а также гуманитарного разминирования.