Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко, отметив, что речь идет об американских активах в Украине. Любые другие гарантии Соединенные Штаты предоставить не могут, ведь не готовы воевать с Россией.

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Видение Трампа относительно гарантий безопасности

Трамп сделал репост сообщения о том, что гарантиями безопасности для Украины будет именно соглашение о полезных ископаемых. США якобы строят на территории нашей страны заводы и если Россия их атакует, это повлечет международное недовольство.

Политолог объяснил, что такие мысли из Вашингтона звучали уже длительное время, но говорилось не о заводах, а об американских активах.

Однако говорится не о дополнительных гарантиях безопасности. В США думают, что сам факт наличия американских активов на нашей территории будут сдерживать Россию от новой войны,

– подчеркнул он.

Фесенко отметил, что в такие гарантии можно верить так же как в 5 статью НАТО. Нет точного ответа, будет ли такая гарантия безопасности эффективной.

Справка. 5 пункт соглашения об обороне предусматривает, что участник Альянса, подвергшийся вооруженному нападению, может рассчитывать на помощь со стороны других. Однако в договоре не прописано, что именно можно считать вооруженным конфликтом и какие прямые обязательства имеют страны (члены НАТО самостоятельно выбирают вид помощи).

Например, ранее американские активы были в Чили, где происходили различные внутренние процессы и национализация иностранных предприятий. Тогда американцы свои активы не защищали, но войны в стране не было.

Нет также понимания будут ли готовы США воевать с Россией в случае повторного нападения, когда американские активы будут в Украине. Или же будет ли ядерная война между странами. США по этому поводу ответа не дали.

Заметьте! Советник по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что любое мирное соглашение в Украине будет содержать гарантии безопасности от Европы. По его словам, это может быть "определенный тип территориальной уступки для гарантий безопасности на будущее".

"Это означает, что американцы не готовы воевать с Россией. Есть и другое мнение – Россия может оккупировать американские активы на территории Украины и дальше Трамп будет договариваться с Путиным, чтобы они сохранились уже под российским конвоем. Однако даже гарантировать сохранение тоже нельзя", – сказал политолог.

Он добавил, что сейчас не стоит говорить об абстрактных гарантиях безопасности, которые уже породили в Украине завышенные ожидания. К сожалению, сейчас нет страны в мире, которая была бы готова воевать за нашу страну. Европа и США могут только предоставлять нам поддержку, технику и вооружение. Настоящей гарантией для Украины после войны является сильная украинская армия.

К слову, генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что ЕС должен подготовить гарантии безопасности для Украины. Только тогда Европа будет готова к моменту объявления перемирия.