После скандальной встречи в Вашингтоне большое количество украинцев поддержало Владимира Зеленского. В то же время спор президентов вызвал тревожность относительно дальнейшей поддержки Украины со стороны США, передает 24 Канал.

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Сколько украинцев считает, что страна выстоит без помощи США

Так, соцопрос показал, что 46 процентов уверены, что Украина сможет в дальнейшем воевать с Россией независимо от того, остановят ли помощь США. В то же время 36 процентов считает, что это не так. Итак, значительная часть населения готова продолжать сопротивление агерсору, даже, если американский союзник отвернется от Украины.

На фоне ссоры Зеленского и Трампа отношение украинцев к США ухудшилось. Так, Соединенные Штаты больше не находятся в топе перечня дружественных стран. Более того, они занимают шестое место в списке недружественных государств, без учета России.

Как изменилось отношение к США после ссоры Зеленского и Трампа / Фото Gradius

Также наблюдается рост уровня поддержки президента Зеленского. Он достигает 49 процентов. Кроме того, большее количество людей начали думать, что дела в стране движутся в правильном направлении.

Сколько украинцев считают, что страна идет туда, куда нужно / Фото Gradius

Большинство украинцев в дальнейшем выступают против выборов во время войны. Речь идет о 58 процентах респондентов. Этот показатель вырос по сравнению с замером на прошлой неделе в 52 процента.

Значительная часть украинцев до сих пор верит, что война в Украине завершится до конца 2025 года. Этот показатель значительно повысился в конце 2024 после победы Трампа и держится на высоком уровне.

Обратите внимание! Исследование проводили методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении Gradus. Выборка отражает структуру населения городов с количеством жителей более 50 тысяч в возрасте 18-60 лет по полу, возрасту, размеру населенного пункта и регионом, за исключением временно оккупированных территорий и территорий ведения активных боевых действий. Всего было опрошено 1000 человек.

Напомним, что Трамп приказал своим чиновникам пересмотреть возможность приостановления текущей военной помощи Украине. По данным Forbes, наша страна сможет сопротивляться без поддержки США по меньшей мере 6 месяцев.