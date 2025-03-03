Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко, зазначивши, що мовиться про американські активи в Україні. Будь-які інші гарантії Сполучені Штати надати не можуть, адже не готові воювати з Росією.

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Бачення Трампа щодо гарантій безпеки

Трамп зробив репост допису про те, що гарантіями безпеки для України буде саме угода про корисні копалини. США нібито будують на території нашої країни заводи і якщо Росія їх атакує, це спричинить міжнародне невдоволення.

Політолог пояснив, що такі думки з Вашингтону лунали вже тривалий час, але мовилось не про заводи, а про американські активи.

Однак мовиться не про додаткові гарантії безпеки. В США думають, що сам факт наявності американських активів на нашій території будуть стримувати Росію від нової війни,

– наголосив він.

Фесенко зауважив, що в такі гарантії можна вірити так само як у 5 статтю НАТО. Немає точної відповіді, чи буде така гарантія безпеки ефективною.

Довідка. 5 пункт угоди про оборону передбачає, що учасник Альянсу, який зазнав збройного нападу, може розраховувати на допомогу з боку інших. Однак у договорі не прописано, що саме можна вважати збройним конфліктом і які прямі зобов'язання мають країни (члени НАТО самостійно обирають вид допомоги).

Наприклад, раніше американські активи були в Чилі, де відбувались різні внутрішні процеси та націоналізація іноземних підприємств. Тоді американці свої активи не захищали, але війни в країні не було.

Немає також розуміння чи будуть готові США воювати з Росією у випадку повторного нападу, коли американські активи будуть в Україні. Або ж чи буде ядерна війна між країнами. США щодо цього відповіді не дали.

Зауважте! Радник з національної безпеки Майк Волц заявив, що будь-яка мирна угода в Україні буде містити гарантії безпеки від Європи. За його словами, це може бути "певний тип територіальної поступки для гарантій безпеки на майбутнє".

"Це означає, що американці не готові воювати з Росією. Є й інша думка – Росія може окупувати американські активи на території України і далі Трамп буде домовлятись з Путіним, щоб вони збереглись вже під російським конвоєм. Однак навіть гарантувати збереження теж не можна", – сказав політолог.

Він додав, що зараз не варто говорити про абстрактні гарантії безпеки, які вже породили в Україні завищені очікування. На жаль, зараз немає країни у світі, яка б була готова воювати за нашу країну. Європа та США можуть лише надавати нам підтримку, техніку та озброєння. Справжньою гарантією для України після війни є сильна українська армія.

До слова, генсек НАТО Марк Рютте повідомив, що ЄС повинен підготувати гарантії безпеки для України. Лише тоді Європа буде готова до моменту оголошення перемир'я.