"Это обязательно": Зеленский назвал две страны, военное присутствие которых нужно Украине
- Гарантии безопасности для Украины требуют физического присутствия военных Франции и Великобритании.
- Зеленский отметил, что окончательное количество стран, которые отправят войска, станет понятно после начала процесса ратификации.
Гарантии безопасности для Украины должны предусматривать физическое присутствие военных Франции и Великобритании. В то же время Украина рассчитывает и на участие других стран.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг Владимира Зеленского после встречи с советниками западных лидеров в субботу, 3 января.
Какие страны могут отправить войска?
Владимир Зеленский объяснил, что пока еще нет окончательного текста соглашения о гарантиях безопасности. В то же время для Украины военное присутствие является обязательным элементом.
И безусловно, не все готовы на это... Но присутствие – один из важных факторов, и даже существование самой "коалиции желающих" зависит от того, готовы ли они активизировать свое присутствие,
– подчеркнул президент.
По его словам, окончательное количество стран, что пришлют военных в Украину, станет понятна только после начала процесса ратификации.
Очевидно, отдельные государства-партнеры Украины, участвующих в коалиции, могут воздержаться от отправки войск, однако есть и минимальные требования.
Председательствующими являются Британия и Франция. Вот их присутствие военное, оно обязательно,
– подытожил Владимир Зеленский.
Гарантии безопасности: последние новости
Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Украина настаивает на надежных гарантиях безопасности. Их должны ратифицировать Конгресс США, европейские парламенты и все партнеры.
Президент также сообщил, что обсуждает с Дональдом Трампом размещение в Украине американских миротворцев. По словам Зеленского, речь идет о "сильной позиции" в гарантиях безопасности.
Президент Республиканского клуба Рональда Рейгана Борис Пинкус считает, что для гарантий безопасности нужен четкий контроль и присутствие западных сил, ведь без этого не удастся избежать провокаций. По его словам, управлять миротворцами должны Соединенные Штаты.