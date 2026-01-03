"Это обязательно": Зеленский назвал две страны, военное присутствие которых нужно Украине

Гарантии безопасности для Украины должны предусматривать физическое присутствие военных Франции и Великобритании. В то же время Украина рассчитывает и на участие других стран.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг Владимира Зеленского после встречи с советниками западных лидеров в субботу, 3 января.

Какие страны могут отправить войска?

Владимир Зеленский объяснил, что пока еще нет окончательного текста соглашения о гарантиях безопасности. В то же время для Украины военное присутствие является обязательным элементом.

И безусловно, не все готовы на это... Но присутствие – один из важных факторов, и даже существование самой "коалиции желающих" зависит от того, готовы ли они активизировать свое присутствие,

– подчеркнул президент.

По его словам, окончательное количество стран, что пришлют военных в Украину, станет понятна только после начала процесса ратификации.

Очевидно, отдельные государства-партнеры Украины, участвующих в коалиции, могут воздержаться от отправки войск, однако есть и минимальные требования.

Председательствующими являются Британия и Франция. Вот их присутствие военное, оно обязательно,

– подытожил Владимир Зеленский.

Гарантии безопасности: последние новости