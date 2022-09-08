Гарантия, что мы можем вернуть наши территории – Зеленский о визите Блинкена в Киев

Владимир Зеленский поблагодарил Энтони Блинкена за визит в Украину.

В день визита Блинкена в украинскую столицу сообщили, что госсекретарь Штатов пообещал 2 миллиарда долларов помощи Украине и странам, которым угрожает россия. В Киеве Блинкен уже встретился с президентом Зеленским.

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Украинский лидер назвал визит важным сигналом.