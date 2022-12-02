Ни одного украинца не оставим в тюрьмах – уже вернули 1331 защитника: новое обращение Зеленского

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам после 282 дня полномасштабной войны. Глава государства заявил о духовной независимости украинцев.

Глава государства отметил, что украинцы поддерживают те преобразования, которые сейчас происходят. Главные тезисы по обращению президента для вас собрал 24 канал.

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Работа по освобождению пленных продолжается

Президент отметил, что сегодня имел в честь отметить наговоры украинских героев, которых уже удалось вернуть из плена. Однако работа продолжается.

Я хочу сейчас еще раз поблагодарить всех, кто выполняет эту задачу. 1 331 – стольких уже удалось уволить за время полномасштабной войны. И ни одного украинца не оставим в российских тюрьмах, лагерях и изоляциях. Мы помним обо всех. Настанет день – поздравим снова на свободе,

– подчеркнул Зеленский.

Продовольственная инициатива

Владимир Зеленский сообщил, что сегодня в рамках украинской продовольственной инициативы Grain from Ukraine из порта Одессы вышло третье судно с зерном для стран, которым грозит голод. Это судно отправится в Сомали.

Сегодня в порт Одессы зашло уже третье судно в рамках нашей инициативы Grain from Ukraine – "Зерно из Украины". 25 тысяч тонн гуманитарной пшеницы будут отправлены в Сомали. Второе судно – завершает загрузку в порту Черноморск – будет направляться в Эфиопию. На его борту – 30 тысяч тонн пшеницы. Также в Эфиопию следует и первое судно по этой программе – "Зерно из Украины",

– подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что к весне Украина планирует отправить 60 судов в рамках этой программы.

Возвращение жизни на деоккупированные территории

Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто возвращает жизнь на деоккупированные территории, в частности речь идет об энергетиках, строителях, связных, ремонтных бригадах, бизнесе, местных руководителях и саперах.

Президент сообщил, что за последние несколько дней на освобожденных территориях обезвредили более 200 взрывоопасных предметов. В то же время в Херсонской области продолжается восстановление электроснабжения, водоснабжения, связи и т.д. В частности, сегодня на территории региона начали транслировать национальный телемарафон.

Я благодарю всех, кто, несмотря на постоянные российские обстрелы и различные попытки террористов препятствовать, делает все, чтобы украинцы могли жить – жить нормально,

– подчеркнул президент.

Юбилей Сковороды и духовная независимость Украины

Владимир Зеленский сообщил, что на фоне 300-летия со дня рождения украинского писателя и философа Григория Сковороды посетил город Переяслав в Киевской области – город, где жил и учил выдающийся мыслитель, которого россияне пытаются украсть у нас и присвоить себе.

Отдельно Владимир Зеленский отметил, что Украина уже шагнула к духовной независимости нашего государства, однако работа продолжается.

На днях мы сделали часть шагов, чтобы гарантировать духовную независимость нашего народа. Вижу, что люди поддерживают эти шаги. И очень сильно поддерживают. И это еще не всё. Будут еще шаги. Украина больше никогда не будет останавливаться на полпути,

– подчеркнул президент.

Вечернее обращение Владимира Зеленского: смотрите видео