В Киеве с Северного моста в Днепр упал гараж: что рассказали в полиции
Источник:Патрульная полиция Киева
В Киеве через Северный мост мужчина перевозил металлическую конструкцию. В полиции рассказали, что говорится о гараже.
Вероятно, крепеж не выдержал и конструкция упала в Днепр. Инцидент произошел в воскресенье, 30 апреля.
Смотрите также В Броварах клиентку отказались обслуживать на украинском: полиция отреагировала
Что известно об инциденте на Северном мосту
Патрульная полиция Киева сообщила, что мужчина перевозил металлическую конструкцию. Ее удерживал грузовик с краном-манипулятором. Как только гараж упал, мужчина покинул место ДТП, однако патрульная полиция его разыскала.
Вчера (30 апреля – 24 Канал) граждане стали очевидцами события, как металлическая конструкция рухнула с грузовика в Днепр. Не растерялись, успели снять и еще и номер авто запомнить. Ведь водитель сразу скрылся с места происшествия,
– рассказали патрульные.
Они быстро разыскали 37-летнего нарушителя. Мужчина рассказал, что гараж упал в воду из-за того, что был ненадежно закреплен.
Именно поэтому правоохранители составили на водителя протоколы по:
- статьей 122-4 – за оставление места дорожно-транспортного происшествия;
- статьей 124 – за нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или иного имущества.
Также патрульная полиция вызвала следователей.
Не выдержали крепеж, который держал гараж: смотрите видео
Как гараж упал в Днепр с моста: смотрите видео
Что рассказали в полиции: смотрите видео
Киевлянин вызвал полицию, потому что ему утром мешали соседи
Житель Киева утром 29 апреля решил вызвать полицию. К этому поступку он прибег потому, что ориентировочно в 7 утра соседи якобы начали что-то ремонтировать и включили перфоратор. Мол, поэтому он проснулся и уже почти час не может заснуть.
Вызвал патрульных из-за шума соседей – однако это была его бритва: видео курьеза в Киеве
Однако полиция обнаружила, что шумела электрическая бритва, которую, по всей вероятности, сам заявитель оставил в шкафу включенной. Подробнее об инциденте – читайте по ссылке.