В Киеве с Северного моста в Днепр упал гараж: что рассказали в полиции

В Киеве через Северный мост мужчина перевозил металлическую конструкцию. В полиции рассказали, что говорится о гараже.

Вероятно, крепеж не выдержал и конструкция упала в Днепр. Инцидент произошел в воскресенье, 30 апреля.

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Что известно об инциденте на Северном мосту

Патрульная полиция Киева сообщила, что мужчина перевозил металлическую конструкцию. Ее удерживал грузовик с краном-манипулятором. Как только гараж упал, мужчина покинул место ДТП, однако патрульная полиция его разыскала.

Вчера (30 апреля – 24 Канал) граждане стали очевидцами события, как металлическая конструкция рухнула с грузовика в Днепр. Не растерялись, успели снять и еще и номер авто запомнить. Ведь водитель сразу скрылся с места происшествия,

– рассказали патрульные.

Они быстро разыскали 37-летнего нарушителя. Мужчина рассказал, что гараж упал в воду из-за того, что был ненадежно закреплен.

Именно поэтому правоохранители составили на водителя протоколы по:

статьей 122-4 – за оставление места дорожно-транспортного происшествия;

статьей 124 – за нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или иного имущества.

Также патрульная полиция вызвала следователей.

Не выдержали крепеж, который держал гараж: смотрите видео

Как гараж упал в Днепр с моста: смотрите видео

Что рассказали в полиции: смотрите видео

Киевлянин вызвал полицию, потому что ему утром мешали соседи

Житель Киева утром 29 апреля решил вызвать полицию. К этому поступку он прибег потому, что ориентировочно в 7 утра соседи якобы начали что-то ремонтировать и включили перфоратор. Мол, поэтому он проснулся и уже почти час не может заснуть.

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Однако полиция обнаружила, что шумела электрическая бритва, которую, по всей вероятности, сам заявитель оставил в шкафу включенной. Подробнее об инциденте – читайте по ссылке.