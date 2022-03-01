В гараже Винницкого университета правоохранители обнаружили спрятанный БТР

1 марта 2022 , 14:32
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Источник:

Суспільне Вінниця

В Винницкой ОГА сообщили что в гараже Винницкого национального аграрного университета нашли спрятанный военный БТР.

Вражеский бронетранспортер нашли в гараже университета, сообщил председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов.

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Полный текст сообщения:

В гараже Винницкого национального аграрного университета Нацполиция и СБУ обнаружили спрятанный военный БТР!

Спрятанный БТР оккупантов в Винницком университете / Фото Винницкая ОГА

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Автор: Ярослава Прадід