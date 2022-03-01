В гараже Винницкого университета правоохранители обнаружили спрятанный БТР
1 марта 2022 , 14:32Читати новину українською
Источник:Суспільне Вінниця
В Винницкой ОГА сообщили что в гараже Винницкого национального аграрного университета нашли спрятанный военный БТР.
Вражеский бронетранспортер нашли в гараже университета, сообщил председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов.
Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий
Полный текст сообщения:
В гараже Винницкого национального аграрного университета Нацполиция и СБУ обнаружили спрятанный военный БТР!
Спрятанный БТР оккупантов в Винницком университете / Фото Винницкая ОГА
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!