Ворожий бронетранспортер знайшли в гаражі університету, повідомив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов.
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У гаражі Вінницького національного аграрного університету Нацполіція і СБУ виявили ЗАХОВАНИЙ військовий БТР!
Виявили, що знайдений військовий БТР-70 в гаражі ВНАУ — навчальний. Про це Суспільному розповіли студенти військової кафедри навчального закладу.
У 2019 році студентам, які опановують військовий фах, зробило подарунок командування 59-ї окремої мотопіхотної бригади.
Захований БТР окуантів у Вінницькому університеті / Фото Вінницька ОДА
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