Страна не готова участвовать в не имеющем развития процессн. Такое мнение в эфире 24 канала представитель Луганщины в Трехсторонний контактной группе Сергей Гармаш.
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США не присоединится к переговорам по Донбассу
По его словам, США не очень стремятся присоединиться к переговорам по Донбассу, пока не будет достигнуты предварительные договоренности.
Тем более пока процесс в тупике – и в минском, и в нормандском форматах. США не имеет смысла участвовать в тупиковом процессе,
– сказал Гармаш.
По мнению представителя в ТКГ, к сожалению, присоединение США к нормандскому формату, по крайней мере, в серьезной форме, не будет.
Обсуждение Нуланд и Козака
"Вероятно, что все эти вопросы сейчас обсуждают неформально Нуланд и Козак в своих консультациях, которые они не скрывают", – добавил Гармаш.
Гармашо том, присоединится ли США к переговорам: смотрите видео
США в переговорах по Донбасса: коротко
- Президент Джо Байден пригласил украинского лидера Владимира Зеленского в Белый дом. Стало известно, что одной из тем их встречи будет привлечение США к переговорам по Донбассу.
- В Министерстве иностранных дел России тоже допустили такую возможность.
- По словам главы МИД Сергея Рябкова, что это будет вероятно только тогда, когда США в нормандском формате "заставлять" Киев выполнять минские обязательства.
- Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук приветствует такую идею. Он считает, что Германии и Франции пока не хватает твердости и последовательности.