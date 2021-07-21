Країна не готова долучатися до процесу, який не має розвитку. Таку думку в ефірі 24 каналу представник Луганщини у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш.

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США не долучиться до переговорів щодо Донбасу

За його словами, США не дуже прагнуть долучитися до переговорів щодо Донбасу, поки не буде досягнуто попередніх домовленостей.

Тим паче поки що процес у глухому куті – і в мінському, і в нормандському форматах. США не має сенсу долучатися до тупикового процесу,

– сказав Гармаш.

На думку представника у ТКГ, на жаль, приєднання США до нормандського формату, принаймні, в серйозній формі, не буде.

Обговорення Нуланд і Козака

"Ймовірно, що всі ці питання наразі обговорюють неформально Нуланд і Козак у своїх консультаціях, які вони не приховують", – додав Гармаш.

Нагадаємо! Заступниця держсекретаря Вікторія Нуланд спілкувалася з Козаком щодо залучення США у нормандський формат.

Гармаш сказав, чи долучиться США до переговорів: дивіться відео

США у переговорах щодо Донбасу: коротко