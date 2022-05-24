"Гарпун": Украина получила мощное средство денацификации Черного моря

Дания передает Украине противокорабельные ракеты Harpoon. Теперь уже практически официально, то есть, скорее всего, системы даже уже в Украине.

Я так понимаю, что самой большой проблемой было подобрать что-то на автошасси, потому что ракетных катеров у нас так быстро не сделают, а на катера не переделают (+ их потопят первыми). И вообще оказывается, что выбор не так велик – норвежские NSM, которые есть у поляков. У нас в печати долго писали об этом варианте. Но есть одно но. Что именно нам нужно топить и куда достреливать в идеальном варианте?

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Боевая задача

Проведите прямую линию между Одессой или Белгород-Днестровским и Севастополем. это где-то 300+ километров по прямой. Если там еще кое-что вглубь территории зайти (но здесь у каждой системы свои ограничения), то будет 320 – 330 километров.

Задание – отогнать российский флот в Севастополь или потопить самые длинные из них носители "Калибров", освободить Западную часть Черного моря от россиян, чтобы Украина могла экспортировать свои товары из одесского порта.

Let's make Odesa port again! А россияне пусть пока стерегут Керченский пролив. Это прямо идеальный вариант, но действительно хватит и дерусификация прохода от Одессы к Змеиному и дальше напротив румынских территориальных вод. Здесь хватит и 100+ км.

Не "Нептуном" единым

Берем NSM – легкая ракета (400 килограммов) с дальностью у "всего" 185 километров. Есть версия для самолетов JSM, но у нас нет самолетов или вертолетов для этого. То есть красиво, но не идеальный вариант.

"Легкая" – это 350 – 400 килограммов. Для сравнения, наш "Нептун" – 870 килограммов. Ну, и боевая часть – всего 125 килограммов (опять же "Нептун" – 150 килограммов). То есть, чтобы потопить что-то, а не поцарапать, чем больше боевая часть, тем лучше. Нашему "Нептуну" прямо очень повезло очень удачно попасть в "Москву". В общем, посмотрите военно-морские учения – там тратят пучки ракет в какие-то старые эсминцы, а оно не тонет.

Французский Exocet – то же, по 70 – 200 км.

Американский Tomahawk нам точно не дадут, потому что оно нам не нужно – там дальность по 1500 километров+боевая часть на полтона, поэтому это ракета не для Черного моря.

И так можно взглянуть на все существующие противокорабельные ракеты, половина из которых еще советские, и окажется, что выбор не так уж и велик.

То есть там или короткая/малая ракета, тогда нафиг не надо, или что-то слишком навороченное и американское, что нам не дадут.

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А еще оказывается, что украинский "Нептун", если его заявленные характеристики действительно такие и все работает, имеет очень удачную компоновку. Вопрос только в том, сколько их у нас осталось, сколько уже отстреляли и чем можем мы на скорую руку собрать еще какое-то количество. Пожалуй, не все так просто, поэтому кроме родного "Нептуна" будем еще и "Гарпун".

Что может обновленный "Гарпун"

Теперь о Harpoon. Здесь также есть целый зоопарк разных модификаций. Интересно, что на сайте Boeing можно проследить, какие ракеты брали датчане и как их модернизировали.

Итак, мы видим такие закупки версии Block II за 1999, с поставкой в 2000-х. Затем многочисленные модернизации и продления ресурса до последнего.

Как окончательно модернизированная версия лежащей у датчан на хранении лучше всего знают в Пентагоне, но почему-то в печати пишут о RGM-84L-4 Harpoon Block II, но это не точно. То есть будет точно 100+ километров, но в зависимости от модификаций может идти речь и о 300 километрах (там удивительные контракты последних лет по модернизации... интересно, к чему модернизировали старые датские ракеты?)

Вывод: наконец-то это теперь официально. На месте российских моряков было бы уместно застраховать свою жизнь. Хотя это скорее всего не страховой случай – легче просто пафосно патрулировать Керченский пролив всем Черноморским флотом России и не рисковать узнать, какая точно модификация окажется/оказалась в Украине.