Приобрел огласки скандал о том, что российские псевдожурналисты Гарри Княгницкий и Дария Давыдова работают в издании "Голос Америки". Впоследствии появилась информация о том, что редакция СМИ отправила пропагандистов в отпуск.

Заметим, что Княгницкого обвиняют в создании пропагандистских сюжетов о войне России против Украины. Отстранили его и Давыдову от работы 24 февраля по просьбе 15 журналистов редакции.

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"Создавали основу для событий от 24 февраля"

Следует упомянуть, что оба российских журналистов приняли на работу в "Голос Америки" в ноябре 2022 года после того, как они несколько лет работали в кремлевских СМИ. Собственно Гарри Княгницкий делал материалы для телеканала НТВ, а Дарья Давыдова – для Общественного телевидения России.

Решение (относительно "отпуска" для пропагандистов – 24 Канал) приняли после обнародования письма, которое подписали 15 сотрудников "Голоса Америки", адресовав его руководителям российской службы организации,

– написали в The Washington Post.

Кроме того, там констатировали в письме есть строки относительно того, что работа Княгницкого и Давыдовой "способствовала распространению российской пропаганды и дезинформации", порочила Соединенные Штаты и закладывала основу для того, чтобы Кремль начал полномасштабное вторжение в Украину.

Другие детали этого скандала

Письмо журналистов "Голоса Америки" редакции появилось 23 февраля, и в нем указано, что еще в 2014 году пропагандисты работали на Кремль, распространяя путинские нарративы.

Кроме того, там говорится о том, что работа Княгницкого и Давыдовой в СМИ может подорвать авторитет и репутацию этого медиа, поэтому и нужно принять все необходимые меры, чтобы это предотвратить.

Собственно, вспомним, что пропагандист Княгницкий в одном из своих сюжетов рассказывал о том, что ВСУ атакуют мирных граждан, а россияне якобы "вынуждены" стрелять в ответ.

Издание "Голос Америки" финансируется правительством США и его журналисты должны являться ретрансляторами официальной повестки Вашингтона. Российская служба СМИ является одной из старейших, ведь работает с первых лет Холодной войны между Соединенными Штатами и СССР. Ее подразделение насчитывает 22 штатных сотрудника и еще 60 репортеров, работающих по контракту.